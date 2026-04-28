Песков сообщил, что Путину доложили о пожарах в Туапсе после атак ВСУ

Владимир Путин получил доклад главы МЧС России Александра Куренкова о ситуации с пожарами в Туапсе после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент поручил главе МЧС лично проконтролировать тушение возгораний на нефтехранилищах. Куренков вылетит на место в ближайшее время.

Как рассказал глава муниципального округа Сергей Бойко, сейчас в пунктах временного размещения находятся 40 местных жителей, включая 9 детей. Все они были эвакуированы с улиц, которые находятся недалеко от горящего НПЗ.

Пожар на НПЗ начался после падения обломков сбитого украинского беспилотника 28 апреля. Местные жители не пострадали. Тем не менее власти объявили эвакуацию жильцов домов рядом с местом возгорания.

В настоящее время из-за аварии на водопроводной насосной станции, расположенной на территории загоревшегося НПЗ, в Туапсе и Шепсинском сельском округе остановлена подача воды. До конца дня на территориях, которых коснулось отключение, разместят емкости с водой для бытовых нужд и питьевой водой.

