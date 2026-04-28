Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

Новости

28 апреля, 18:48

Происшествия

Песков сообщил, что Путину доложили о пожарах в Туапсе после атак ВСУ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин получил доклад главы МЧС России Александра Куренкова о ситуации с пожарами в Туапсе после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент поручил главе МЧС лично проконтролировать тушение возгораний на нефтехранилищах. Куренков вылетит на место в ближайшее время.

Как рассказал глава муниципального округа Сергей Бойко, сейчас в пунктах временного размещения находятся 40 местных жителей, включая 9 детей. Все они были эвакуированы с улиц, которые находятся недалеко от горящего НПЗ.

Пожар на НПЗ начался после падения обломков сбитого украинского беспилотника 28 апреля. Местные жители не пострадали. Тем не менее власти объявили эвакуацию жильцов домов рядом с местом возгорания.

В настоящее время из-за аварии на водопроводной насосной станции, расположенной на территории загоревшегося НПЗ, в Туапсе и Шепсинском сельском округе остановлена подача воды. До конца дня на территориях, которых коснулось отключение, разместят емкости с водой для бытовых нужд и питьевой водой.

Читайте также


властьпроисшествияпожаррегионы

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

