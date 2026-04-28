Подача воды остановлена в Туапсе из-за аварии на водопроводной насосной станции на НПЗ

Из-за аварии на водопроводной насосной станции, расположенной на территории загоревшегося НПЗ, в Туапсе остановлена подача воды. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко.

По его словам, в результате выхода из строя системы энергоснабжения насосной станции временно прекращена подача воды на территории самого Туапсе и Шепсинского сельского округа. До конца дня на территориях, которых коснулось отключение, установят емкости с водой для бытовых нужд, а также питьевой водой, однако ее необходимо будет кипятить.

Пожар на НПЗ в Туапсе начался после падения обломков сбитого украинского БПЛА 28 апреля. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее власти объявили эвакуацию жителей домов рядом с местом возгорания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что меры по ликвидации последствий пожара, возникшего после атак украинских БПЛА в Туапсе, принимаются на должном уровне.

Он также подчеркивал, что атаками по нефтехранилищам в Туапсе Киев провоцирует дестабилизацию мировых энергорынков. Песков считает, что киевские власти намеренно делают все, чтобы усилить дефицит нефти.