28 апреля, 13:42

Заградительная дамба оборудована в реке Туапсе после разлива нефтепродуктов

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Заградительную дамбу оборудовали в реке Туапсе, куда попали нефтепродукты после атаки украинского беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным штаба, ниже по течению реки выставлены боновые заграждения, устроены нефтеловушка и заградительная дамба. В устье реки оборудованы каскадные боновые заграждения и еще одна нефтеловушка.

Кроме того, вдоль берега моря на Центральном пляже Туапсе установили боновые заграждения протяженностью один километр.

Вместе с тем группировка по ликвидации разлива нефтепродуктов увеличена до 360 человек. По состоянию на 28 апреля в уборке участвуют более 60 единиц техники.

Украинские беспилотники атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, также нефтепродукты вынесло в акваторию Черного моря и на береговую линию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

После второй атаки погиб 1 человек, также вспыхнул пожар на морском терминале. Возгорание удалось ликвидировать через несколько дней.

Мазут достиг курортных поселков в Туапсе

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

Ждет ли рынок новостроек обвал цен?

Стоимость новостроек может снизиться на 15% уже к лету, а на 30% – к концу года

Причина заключается в переоцененной стоимости

Читать
закрыть

Почему российские студенты пожаловались на антиплагиат в вузах?

Студентов массово не допускают к защите дипломов из-за ошибок антиплагиат-сервисов

Программы принимают реальные работы за тексты, написанные нейросетями

Читать
закрыть

Чем опасны майские праздники и как провести их с пользой?

Праздники могут быть опасны с точки зрения алкогольных срывов и острых состояний

Для расслабления нужны сон, прогулки, вода, нормальная еда, баня и тишина

Читать
закрыть

Почему мужчины стремятся жить за счет богатых женщин?

К корыстным отношениям склонны личности с нарциссизмом и психопатией

Эксперты уверены: роли в отношениях сильно видоизменились

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

