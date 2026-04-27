В Туапсе собрали более 4 тыс куб м загрязненного грунта и водомазутной смеси

С трех участков в Туапсе собрано 4 165 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка, а также в устье реки Туапсе – там установлено 6 каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды, кроме того, уборка ведется на береговой линии.

"Для предотвращения растекания нефтяного пятна в море вдоль береговой линии центрального пляжа установили дополнительно 700 метров боновых заграждений", – уточнили в оперштабе.

Там добавили, что накануне, 26 апреля, группировку сил и средств, задействованных в ликвидации, увеличили. Более того, привлечены дополнительные специалисты регионального главка МЧС России и "Кубань-СПАС". Всего в работах принимают участие 205 человек и 55 единиц техники.

"По поручению губернатора Вениамина Кондратьева его заместитель Дмитрий Маслов координирует работы на месте", – добавили в оперштабе.

Украинские БПЛА атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, также нефтепродукты вынесло в акваторию Черного моря и на береговую линию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

После второй атаки погиб 1 человек, также вспыхнул пожар на морском терминале. Возгорание удалось ликвидировать через несколько дней.