27 апреля, 13:42

Происшествия

В Туапсе собрали более 4 тыс куб м загрязненного грунта и водомазутной смеси

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

С трех участков в Туапсе собрано 4 165 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси после разлива нефтепродуктов, произошедшего из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Работы продолжаются на территории морского терминала, откуда произошла утечка, а также в устье реки Туапсе – там установлено 6 каскадов боновых заграждений и оборудована нефтеловушка. Нефтепродукты собирают экскаваторами из воды, кроме того, уборка ведется на береговой линии.

"Для предотвращения растекания нефтяного пятна в море вдоль береговой линии центрального пляжа установили дополнительно 700 метров боновых заграждений", – уточнили в оперштабе.

Там добавили, что накануне, 26 апреля, группировку сил и средств, задействованных в ликвидации, увеличили. Более того, привлечены дополнительные специалисты регионального главка МЧС России и "Кубань-СПАС". Всего в работах принимают участие 205 человек и 55 единиц техники.

"По поручению губернатора Вениамина Кондратьева его заместитель Дмитрий Маслов координирует работы на месте", – добавили в оперштабе.

Украинские БПЛА атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первых ударов погибли 2 человека, также нефтепродукты вынесло в акваторию Черного моря и на береговую линию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

После второй атаки погиб 1 человек, также вспыхнул пожар на морском терминале. Возгорание удалось ликвидировать через несколько дней.

Мазут достиг курортных поселков в Туапсе

Читайте также


Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

