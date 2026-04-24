Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 18:44

Пожар на территории морского терминала Туапсе полностью потушен

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

Пожар полностью ликвидирован на территории морского терминала Туапсе, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в мессенджере MAX.

"Спасибо нашим пожарным, в том числе краевым сотрудникам МЧС, которые круглосуточно ликвидировали возгорание. Пять дней около 300 человек боролись с огнем", – указал глава региона.

Кондратьев добавил, что специалисты постоянно мониторят состояние морской акватории вблизи города. Также регулярно берутся пробы воздуха на содержание вредных веществ. До улучшения ситуации губернатор призвал жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности.

Украинские беспилотники атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. Из-за первой атаки погибли два ребенка, а во время второй – скончался еще один человек, также возник пожар на морском терминале.

Из-за возгорания продукты горения позже выпали вместе с дождем в Туапсе. В городе фиксировали превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи.

