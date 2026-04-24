Поиски пропавшей при атаке БПЛА в Туапсе школьницы будут продолжаться

Поиски школьницы, которая пропала в Туапсе после атаки БПЛА на дом, будут продолжаться до получения какого-либо результата, сообщил ТАСС начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Туапсинского муниципального округа Евгений Шевченко.

По его словам, глава округа дал команду продолжать поиски либо до обнаружения девочки, либо до подтверждения факта ее смерти. В спасательных работах задействованы необходимые специалисты, казаки, спасатели, а также участники СВО, которые собрали свою поисковую группу. К месту трагедии приходят добровольцы.

Шевченко отметил, что к поискам привлекали кинологическую собаку, но результат пока отсутствует. До этого прилегающую территорию также обследовали с помощью беспилотников.

Вражеские дроны атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первого удара погибли 2 человека, включая 14-летнюю девочку.

При разборе завалов специалистам не удалось обнаружить останки ребенка. Школьница признана погибшей на основании показаний матери, которая заявила, что девочка в момент удара находилась в комнате, куда попал беспилотник, а также на основании фиксации полного разрушения этого помещения.

Также оказались повреждены несколько объектов, в том числе 3 социально значимых. Разрушения зафиксировали и на контактном полотне железной дороги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

В ходе второго удара погиб один человек, а также произошел пожар на морском терминале. Позднее на территории города вместе с дождем выпали продукты горения.