Открытое горение ликвидировано на морском терминале в Туапсе

Сотрудники МЧС локализовали возгорание и ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Работы по полной ликвидации пожара все еще продолжаются, к тушению огня привлечены 276 человек и 77 единиц техники.

Вражеские беспилотники атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первой атаки погибли два ребенка. В ходе второго удара погиб один человек, а также произошел пожар на морском терминале.

Позже продукты горения выпали на территории города вместе с дождем. 21 апреля в Туапсе наблюдалось превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в 2–3 раза.