Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 20:39

Происшествия

Продукты горения выпали вместе с дождем в Туапсе после пожара на терминале

Продукты горения выпали вместе с дождем в Туапсе после пожара на морском терминале, который возник из-за атаки БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

"Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождем, создав эффект черного налета на поверхностях. Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов – Грознефть, Сортировка и Звездный, а также Центрального района", – говорится в публикации.

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на 21 апреля, зафиксировано превышение в 2–3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не проводились.

Отмечается, что для более быстрой ликвидации возгорания на месте увеличена группировка. В настоящее время в тушении пожара задействованы 276 человек и 77 единиц техники.

Жителям Туапсе, особенно перечисленных микрорайонов, в оперштабе рекомендуют ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми, чаще проводить влажную уборку помещений и отказаться от контактных линз в пользу очков. Кроме того, необходимо промывать нос, глаза и горло. В случае недомогания следует обратиться за медицинской помощью.

По информации регионального Минздрава, с ночи 20 апреля не было случаев обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или ухудшения самочувствия из-за пожара.

"Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания", – добавили в оперштабе.

Вражеские дроны атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первого удара погибли 2 человека, еще несколько граждан пострадали.

Кроме того, повреждены несколько объектов, в том числе 3 социально значимых. Разрушения также были зафиксированы на контактном полотне железной дороги. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

После второго удара украинских БПЛА погиб мирный житель, еще 3 получили ранения. Более того, произошло возгорание в морском порту Туапсе.

