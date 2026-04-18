Атака на роддом в Новокуйбышевске в Самарской области подтверждает, что киевский режим стал международной террористической ячейкой. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не просто неонацистский режим. Это неонацистский режим, который, не отказываясь, а лишь развивая свою нацистскую идеологию, трансформировался в международную террористическую банду, ячейку, организацию", – подчеркнула она.

По словам дипломата, она уже сравнивала Киев и северокавказских террористов 1990-х годов. Как считает Захарова, действия Украины не стали исключением.

"Мы давали квалификацию не на основе эмоций, не на основе желания каким-то образом искусственно эти ситуации сравнить или приблизить, мы давали характеристику на основе фактов и методологии их действий", – добавила она.

ВСУ попытались нанести удар по родильному дому в Новокуйбышевске 18 апреля. Прилет произошел в непосредственной близости от учреждения. В нем в этот момент находились младенцы, роженицы, пациентки гинекологического отделения и персонал, которых эвакуировали.

В результате атаки в здании выбило оконные рамки. Также повреждения получили автомобили скорой помощи.

