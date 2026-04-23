23 апреля, 15:21

В Туапсе не выявили нефтяных пятен и загрязнений в акватории Черного моря

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Нефтяных пятен и загрязнений в акватории Черного моря вблизи порта Туапсе не обнаружено. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На морском терминале продолжают тушить пожар, возникший при атаке БПЛА. Площадь возгорания сократилась почти в два раза. В работах участвуют 276 человек, задействованы 77 единиц техники.

"Ежедневно идет обследование состояния акватории вблизи Туапсе. Суда служб осматривают ее в постоянном режиме", – говорится в сообщении.

Кроме того, в реке Туапсе локализован разлив нефтепродуктов, которые попали в воду из-за пожара на терминале. Здесь выставлены 750 метров боновых заграждений, 5 специальных устройств для сбора и нефтеловушка. Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали.

Вражеские дроны атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первого удара погибли 2 человека, еще несколько граждан пострадали.

После второго удара погиб мирный житель, еще 3 пострадали. Более того, произошло возгорание в морском порту Туапсе.

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. Было зафиксировано превышение в 2–3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи. В городе прошел дождь с остатками продуктов горения.

