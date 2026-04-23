Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 апреля, 11:40

Общество
Главная / Новости /

Врач Прокофьев: выбросы в воздухе после ЧП в Туапсе могут привести к интоксикации

Фото: РИА Новости/Борис Морозов

В Туапсе после пожара на морском терминале, возникшего после атаки БПЛА, зафиксировали двукратное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Это может отрицательно сказаться на дыхательной системе местных жителей, заявил в беседе с "Абзацем" врач общей практики Денис Прокофьев.

Медик пояснил, что токсины попадают в организм через дыхание и могут вызывать серьезную интоксикацию.

"Повышенное содержание вредных веществ... может приводить к пневмониям и дыхательной недостаточности", – добавил он.

Специалист отметил, что при высоких концентрациях есть риск гипоксии и поражения дыхательного центра. Тяжесть последствий напрямую зависит от уровня загрязнения воздуха.

Он порекомендовал жителям по возможности не выходить на улицу, держать окна закрытыми, использовать маски и респираторы, чаще проводить влажную уборку и при первых симптомах обращаться к врачам.

Вражеские дроны атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В результате первого удара погибли 2 человека, еще несколько граждан пострадали.

После второго удара украинских БПЛА погиб мирный житель, еще 3 получили ранения. Более того, произошло возгорание в морском порту Туапсе.

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на 21 апреля, зафиксировано превышение в 2–3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи. Уже 22 апреля, в городе прошел дождь с остатками продуктов горения, однако после него замеры воздуха не проводились.

обществопроисшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика