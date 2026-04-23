Два детсада, школа и ТЦ закрыты в районе горящего морского терминала в Туапсе

Работа двух детских садов, одной школы и торгового центра (ТЦ) в Туапсе приостановлена из-за горящего неподалеку морского терминала. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Речь идет о детсадах № 22 и 25, а также о школе № 3. Учебный год в образовательном учреждении был продлен. Также не принимает посетителей ТЦ "Красная площадь".

Вражеские беспилотники атаковали Туапсе 16 и 20 апреля. В ходе первой атаки погибли два ребенка. Из-за второго удара погиб один человек, также пожар возник на морском терминале.

Позже продукты горения выпали вместе с дождем в Туапсе. 21 апреля в городе наблюдалось превышение в 2–3 раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи.

