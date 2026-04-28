Песков заявил, что удар по НПЗ в Туапсе дестабилизирует мировые энергорынки

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Комсомольская правда

Киев провоцирует дестабилизацию мировых энергорынков атаками по нефтехранилищам в Туапсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам", – отметил он.

По словам Пескова, киевские власти намеренно делают все, чтобы усилить дефицит нефти.

Также представитель Кремля сообщил, что Владимир Путин получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова об обстановке в Туапсе. Президент поручил ему направиться туда в ближайшие часы, чтобы проконтролировать ликвидацию пожаров и последствий.

Ранее Песков указывал, что меры по ликвидации последствий пожара, возникшего после атак украинских БПЛА в Туапсе, принимаются на должном уровне.

Пожар на НПЗ в Туапсе начался после падения обломков сбитого украинского беспилотника 28 апреля. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее власти объявили эвакуацию жителей домов рядом с местом возгорания.

К тушению привлечены более 160 человек и свыше 40 единиц техники. На базе местной школы № 6 был организован пункт временного размещения.

