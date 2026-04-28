Песков заявил, что Кремль не станет раскрывать данные о местах поражения от ударов ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет публично раскрывать информацию о местах поражения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает RT.

Он отметил, что речь идет о закрытой информации, поэтому говорить о ней публично не будут.

Силы ПВО за ночь 28 апреля сбили 186 украинских беспилотников над Россией. БПЛА самолетного типа были уничтожены над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Также уточнялось, что из-за падения обломков сбитого украинского дрона на НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар. Предварительно, из местных жителей никто не пострадал. Для тушения огня задействовали 122 человека и 39 единиц техники.