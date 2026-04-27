Почти 200 домов повреждены после налета БПЛА на Севастополь

В результате беспилотной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных домовладений. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, в жилых домах выбиты окна, повреждены балконы и элементы фасадов. Также урон получили около 100 автомобилей.

Помимо жилых зданий, повреждения получили семь административных, один медицинский объект, а также 14 предприятий и организаций малого бизнеса. Кроме того, повреждены контактная сеть железной дороги и одна из остановок общественного транспорта.

Директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный отметил, что число обращений может вырасти в ближайшие дни, поскольку жители не всегда сразу замечают нанесенный ущерб. Губернатор Михаил Развожаев поручил ускорить рассмотрение вопросов, связанных с восстановительными работами и выплатой компенсаций пострадавшим.

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. Дроны, оснащенные металлическими шариками, привели к гибели одного человека и ранениям 4 мирных жителей, их доставили в больницу.

Обломки одного из аппаратов повредили окна в кардиологическом отделении городской больницы, однако медицинское учреждение продолжает работу в обычном режиме.

Вместе с тем после ночной атаки повреждения получил 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали над Севастополем 71 воздушную цель.