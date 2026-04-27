27 апреля, 12:10

Происшествия

Почти 200 домов повреждены после налета БПЛА на Севастополь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В результате беспилотной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля повреждения получили 107 многоквартирных домов и 79 частных домовладений. Об этом на аппаратном совещании правительства города сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

По его словам, в жилых домах выбиты окна, повреждены балконы и элементы фасадов. Также урон получили около 100 автомобилей.

Помимо жилых зданий, повреждения получили семь административных, один медицинский объект, а также 14 предприятий и организаций малого бизнеса. Кроме того, повреждены контактная сеть железной дороги и одна из остановок общественного транспорта.

Директор департамента внутренней политики Севастополя Сергей Бездольный отметил, что число обращений может вырасти в ближайшие дни, поскольку жители не всегда сразу замечают нанесенный ущерб. Губернатор Михаил Развожаев поручил ускорить рассмотрение вопросов, связанных с восстановительными работами и выплатой компенсаций пострадавшим.

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся атаке украинских беспилотников. Дроны, оснащенные металлическими шариками, привели к гибели одного человека и ранениям 4 мирных жителей, их доставили в больницу.

Обломки одного из аппаратов повредили окна в кардиологическом отделении городской больницы, однако медицинское учреждение продолжает работу в обычном режиме.

Вместе с тем после ночной атаки повреждения получил 51 жилой дом – 34 многоквартирных и 17 частных. Всего за ночь средства ПВО ликвидировали над Севастополем 71 воздушную цель.

Читайте также


Главное

Почему в РФ хотят пересмотреть необходимость домашних заданий в школах?

При подготовке домашних заданий ученики стали чаще использовать ИИ

Нейросети делают традиционную систему домашних работ неэффективной

Читать
закрыть

Как избежать трудового рабства за рубежом?

Стоит обратиться в посольство или консульство РФ в стране, где человек планирует работать

Оказавшись в ситуации давления, нужно обратиться к правоохранителям

Читать
закрыть

Как обезопасить огород от испанских слизней?

Можно убирать моллюсков руками, но соблюдая правила гигиены

Помогут ловушки, например с пивом

Читать
закрыть

Как Москва справляется с апрельским снегопадом?

В Москве возможны локальные корректировки в расписании трамваев

Операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки

Читать
закрыть

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

