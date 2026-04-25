25 апреля, 15:18

Происшествия

Медпомощь потребовалась 9 гражданам после атаки БПЛА по дому в Екатеринбурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Медицинская помощь потребовалась 9 гражданам после атаки украинского БПЛА по жилому дому в Екатеринбурге. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет", – написал он в мессенджере MAX.

Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 44 квартиры, из дома эвакуирован 81 человек. В настоящее время для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения в школе № 10.

Эксперты уже провели оценку несущих конструкций здания. Известно, что угрозы обрушения нет. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться в них после завершения следственных мероприятий.

О необходимости временного жилья заявила только одна семья. В настоящее время она размещена в гостинице.

В Следственном комитете России подчеркнули, что будут расследовать преступные действия украинских вооруженных формирований.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, сравнила методы режима президента Украины Владимира Зеленского с террористами лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

"Соответственно, те, кто Зеленского спонсирует, – спонсоры террористов и терроризма", – приводит слова дипломата ТАСС.

Беспилотники ВСУ атаковали Екатеринбург утром 25 апреля, в результате был поврежден один из жилых домов. Спасатели эвакуировали жильцов пострадавшего дома. С людьми работают психологи и специалисты МЧС, на месте также продолжают работу все экстренные службы.

