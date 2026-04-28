Силы ПВО за ночь сбили 186 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за минувшую ночь сбили 186 украинских дронов над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были уничтожены над Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Курской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Из-за падения обломков сбитого украинского дрона на НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар. Предварительно, из местных жителей никто не пострадал. Для тушения огня задействовали 122 человека и 39 единиц техники.

До этого осколки беспилотника незначительно повредили крыши трех многоквартирных домов в Калуге. Кроме того, при падении БПЛА в Дзержинском округе произошло возгорание на территории местного производственного предприятия. Спустя время его ликвидировали.