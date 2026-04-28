Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА

Пожар произошел на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков сбитого украинского БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.

По предварительной информации, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

В ликвидации пожара задействованы 122 человека и 39 единиц спецтехники, в том числе от ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских дронов на регион погиб один мирный житель. В момент удара мужчина ехал на самокате.

Еще один человек пострадал при атаке БПЛА на легковой автомобиль в хуторе Красиво. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.