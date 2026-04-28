Теннисистка Андреева вышла в полуфинал турнира WTA

Россиянка Мирра Андреева прошла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, победив спортсменку из Канады Лейлу Фернандес. Игра завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3.

Андреева была посеяна в четвертьфинальном матче под 9-м номером, а Фернандес – под 24-м. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Белоруссии Ариной Соболенко и американской спортсменкой Хейли Баптист.

Ранее Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Тогда она проиграла американке Аманде Анисимовой. Счет составил 2:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Прошлый год спортсменка завершила с рекордным для себя заработком. Она получила более 4,7 миллиона долларов. Из них 3,9 миллиона ей заплатили за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч – в парном разряде, еще 50 тысяч – в смешанной паре.