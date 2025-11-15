Российская теннисистка Андреева завершила год с рекордным заработком

Фото: ТАСС/China Open Official 2025/VCG/Vis

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя гонораром. Она получила более 4,7 миллиона долларов, сообщает Metaratings.

По данным издания, 3,9 миллиона долларов теннисистке заплатили за выступления в одиночном разряде, 718 тысяч – в парном разряде и 50 тысяч – в смешанной паре. Благодаря такому результату она заняла восьмое место в мировом рейтинге по призовым.

Кроме того, Андреева стала самой высокооплачиваемой теннисисткой России в сезоне.

