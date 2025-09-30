Нападающий Капризов подписал рекордный контракт с клубом НХЛ "Миннесота"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Российский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота", сообщили в пресс-службе команды.

Соглашение с игроком рассчитано на 8 лет, а его среднегодовая зарплата составит 17 миллионов долларов. Такая сумма является рекордом лиги.

Как подчеркнула депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, россияне своими выступлениями в НХЛ продолжают продвигать отечественный хоккей и формировать интерес к российской школе.

"Мы никогда не предъявляли претензий ни (форварду клуба НХЛ "Вашингтон" Александру. – Прим. ред.) Овечкину, ни (двукратному олимпийскому чемпиону и депутату Вячеславу. – Прим. ред.) Фетисову за то, что российские звезды приносят огромные доходы НХЛ. Это естественный путь для сильнейших игроков", – приводит слова Журовой РИА Новости.

По ее словам, для молодых ребят в России это является мощной мотивацией.

Капризов дебютировал в НХЛ в январе 2021 года. По итогам сезона он стал обладателем награды лучшему новичку. В регулярных чемпионатах лиги спортсмен провел 319 матчей, в которых набрал 386 очков.

Ранее футболист Илья Самошников покинул московский "Локомотив", перейдя в "Спартак". Защитник подписал трехлетний контракт, он будет выступать за клуб под 14-м номером.

Футболист играл за "Локомотив" с 2023 года. В его составе он выступил на 70 матчах и забил пять мячей. Кроме того, футболист выходил на поле за московские "Велес", "Арарат" и "Торпедо", ярославский "Шинник" и казанский "Рубин".