Овечкин и Малкин вошли в тройку лидеров по заработку среди хоккеистов НХЛ

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Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вошли в тройку лидеров по заработку среди хоккеистов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сообщает RT со ссылкой на Spotrac и DraftKings Sportsbook.

Согласно подсчетам аналитиков, Овечкин заработал более 161,72 миллиона долларов за 20 сезонов, проведенных в НХЛ, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком.

На втором месте расположился форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, совокупный доход которого составил 155,89 миллиона долларов. Третью строчку рейтинга занял Малкин, заработок которого оценивается в 146,87 миллиона долларов.

Ранее издание The Athletic представило список российских игроков НХЛ, которые должны первыми попасть в Зал славы после завершения карьеры. Помимо Овечкина и Малкина, в перечне также фигурируют нападающий "Тампы" Никита Кучеров, вратарь "Флориды" Сергей Бобровский и голкипер "Тампы" Андрей Василевский.

Также в список попали другие известные хоккеисты, в том числе Кросби, нападающий и капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон и форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль.