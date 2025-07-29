Экс-игрок "Вашингтон Кэпиталз" Бондра заявил, что Овечкин побил все его рекорды

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar

Александр Овечкин забрал все рекорды бывшего нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Петера Бондра. Об этом словацкий спортсмен рассказал в беседе с изданием Sportovy, пишет News.ru.

Бондра выступал за "Кэпиталз" с 1990 по 2003 год, долгое время считаясь рекордсменом клуба по заброшенным шайбам, набранным очкам и победным голам.

"Овечкин пришел в "Вашингтон" и забрал все мои рекорды. Я думал, что этот поезд остановится, но он промчался мимо", – высказался Бондра.

Экс-хоккеист добавил, что рекорды нужны для того, чтобы их кто-то улучшал. Бондра назвал признание Овечкина лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги огромным событием не только для "Вашингтона", но и для всей НХЛ.

Ранее Овечкин стал победителем премии ESPY в номинации "рекордное достижение". Награду вручала телевизионная сеть ABC и ESPN за признание индивидуальных и командных достижений в спорте за год. Церемония состоялась 17 июля.