17 июля, 08:12Спорт
Хоккеист Овечкин стал лауреатом премии ESPY за рекордное достижение
Фото: ТАСС/АР/Stephanie Scarbrough
Российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал победителем премии ESPY в номинации "рекордное достижение". Награда вручалась телевизионной сетью ABC и ESPN за признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, передает ТАСС.
Церемония прошла в ночь на 17 июля. Овечкин получил награду, так как в минувшем сезоне обновил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив канадского спортсмена Уэйна Гретцки.
В записанном видеообращении Овечкин принес извинения за то, что не смог присутствовать на награждении. По его словам, он вернулся домой и начал готовиться к предстоящему сезону.
"Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему "Вашингтону". Увидимся скоро", – добавил хоккеист.
Кроме того, россиянин Ислам Махачев был номинирован на награду лучшему бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), однако ее отдали чемпиону организации в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.
Овечкин побил рекорд Гретцки по числу забитых шайб в апреле этого года. В настоящее время на счету российского хоккеиста 897 шайб и 726 передач в 1 491 матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Как рассказал форвард "Вашингтона", он все еще получает удовольствие от своего достижения.
Александр Овечкин выбрал для летнего отпуска престижный турецкий курорт