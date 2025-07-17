Хоккеист Овечкин стал лауреатом премии ESPY за рекордное достижение

Фото: ТАСС/АР/Stephanie Scarbrough

Российский форвард хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал победителем премии ESPY в номинации "рекордное достижение". Награда вручалась телевизионной сетью ABC и ESPN за признания индивидуальных и командных достижений в спорте за год, передает ТАСС.

Церемония прошла в ночь на 17 июля. Овечкин получил награду, так как в минувшем сезоне обновил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив канадского спортсмена Уэйна Гретцки.

В записанном видеообращении Овечкин принес извинения за то, что не смог присутствовать на награждении. По его словам, он вернулся домой и начал готовиться к предстоящему сезону.

"Я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за их поддержку, моей семье, тренерам, партнерам по команде и всему "Вашингтону". Увидимся скоро", – добавил хоккеист.

Кроме того, россиянин Ислам Махачев был номинирован на награду лучшему бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), однако ее отдали чемпиону организации в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.

Овечкин побил рекорд Гретцки по числу забитых шайб в апреле этого года. В настоящее время на счету российского хоккеиста 897 шайб и 726 передач в 1 491 матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Как рассказал форвард "Вашингтона", он все еще получает удовольствие от своего достижения.