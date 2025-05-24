Овечкина пригласили в Госдуму для обсуждения развития хоккея

Фото: ТАСС/AP/Adam Hunger

Зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов пригласил нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Госдуму для обсуждения развития детско-юношеского хоккея в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной думы – как спортсмена, патриота и гражданина, чье имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны", – сказал парламентарий.

Он также указал, что хотел бы выразить хоккеисту благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания.

Овечкин прилетел в Москву 24 мая. После прибытия он сфотографировался с болельщиками.

Ранее Овечкин стал лучшим россиянином за всю историю НХЛ по числу голов в большинстве, которые были забиты в рамках матчей Кубка Стенли. Рекорд был побит в ходе стартового матча в серии плей-офф против команды "Монреаль Канадиенс". В конце первого периода хоккеист забил 29-ю шайбу при численном преимуществе.

