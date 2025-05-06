Трамп назвал хоккеиста Овечкина "крепким орешком"

Фото: ТАСС/АР/Adam Hunger

Американский президент Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с канадским премьером Марком Карни назвал российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина "крепким орешком" и "отличным парнем".

"Здесь в (клубе Washington. – Прим. ред.) Capitals есть очень-очень хороший хоккеист. <…> Он большой, крепкий орешек. Он только что побил рекорд, и он отличный парень", – сказал американский лидер, передает ТАСС.

Трамп также привел в пример и восхитился игрой канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

"Я очень люблю Канаду и очень уважаю канадцев", – сказал глава США.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных сезонах лиги. Спортсмен побил рекорд Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

В свою очередь, тренер Владимир Плющев заявил, что "Вашингтон Кэпиталз" показывает хороший уровень игры. По его мнению, в этом сезоне команда претендует на Кубок Стэнли.