Малкин и Кросби подарили Овечкину часы Rolex в честь его рекорда в НХЛ

Фото: x.com/Pittsburgh Penguins

Россиянин Евгений Малкин и канадец Сидни Кросби, которые играют за хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз", вручили капитану "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину часы Rolex в честь рекорда последнего по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сказано на сайте лиги.

Подарок был передан после матча "Питтсбург Пингвинз" – "Вашингтон Кэпиталз", который прошел в ночь на пятницу, 18 апреля. Команда Овечкина проиграла со счетом 2:5, несмотря на заброшенную хоккеистом шайбу. Теперь в активе россиянина 897 голов за всю карьеру.

При этом во время коммерческой паузы хоккейный клуб "Питтсбург Пингвинз" также поздравил Овечкина с рекордом по голам в НХЛ. Хоккеисты и болельщики поаплодировали россиянину.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ 6 апреля, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги. Он обошел рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

Хоккеист поблагодарил россиян за поддержку на пути к этому достижению. По его словам, он даже не мог представить себе, что достигнет звания лучшего снайпера НХЛ. Поздравили Овечкина не только Гретцки, но и другие спортсмены, в том числе баскетболист Майкл Джордан, хоккеисты Сидни Кросби и Мартин Бродер.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что этим рекордом Овечкин обошел легендарных мастеров, и напомнил о других победах россиянина на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.

