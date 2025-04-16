Мэр Вашингтона Боузер утвердила 11 апреля днем Александра Овечкина

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Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер утвердила 11 апреля днем нападающего и капитана команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба клуба в социальной сети X.

В заявлении Боузер отметила, что жители столицы США объединились как болельщики местной команды и как поклонники Овечкина, чтобы поздравить его с достижением и выразить ему благодарность за годы карьеры, проведенные в "Вашингтоне".

Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ 6 апреля, забросив свою 895-ю шайбу в регулярных сезонах лиги. Он обошел рекорд канадца Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 шайбы.

На торжественной церемонии празднования Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду. Он заявил, что не мог подумать, что достигнет звания лучшего снайпера НХЛ.

С рекордом спортсмена поздравили как сам Гретцки, так и другие спортсмены, в числе которых были баскетболист Майкл Джордан, хоккеисты Сидни Кросби и Мартин Бродер. В честь достижения россиянину вручили золотую клюшку и наручные часы.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что этим рекордом спортсмен обошел легендарных мастеров, и напомнил о других победах Овечкина на мировых и национальных турнирах, которые вошли в историю отечественной школы хоккея.