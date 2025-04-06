Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по голам в НХЛ

Фото: ТАСС/AP Photo/Nick Wass

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин поблагодарил россиян за поддержку на пути к рекорду по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом спортсмен заявил во время церемонии празднования.

"Что за день! Как я и говорил прежде, хоккей – это командная игра. Тренеры, болельщики, организация – все мне помогали. Я никогда не думал, что окажусь лучшим снайпером в истории НХЛ", – цитирует Овечкина ТАСС.

Матч между "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтоном", в ходе которого спортсмен забросил 895-ю шайбу, прервали из-за церемонии в честь рекордного гола. В начале церемонии также показали видеоролик, в котором Овечкина поздравила его мать, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна.

Кроме того, Овечкина поздравили баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс, хоккеисты Сидни Кросби, Мартин Бродер, Марк Мессье, пловцы Майкл Фелпс и Кэти Ледеки и другие спортсмены. На льду поздравления прозвучали от комиссара НХЛ Гэри Беттмэна и канадского нападающего Уэйна Гретцки, чей рекорд побил Овечкин.

Нападающий "Вашингтона" обошел Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля, забросив 895-ю шайбу в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс".

До этого, 5 апреля, российскому хоккеисту удалось забить 894 шайбы. Сделать это он смог во время домашнего матча против "Чикаго Блэкхокс". Гретцки лично поздравил хоккеиста. После матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".