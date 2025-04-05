Журналист Шустер: Гретцки был подавлен тем, что Овечкин забросил 894-ю шайбу

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Канадец Уэйн Гретцки был подавлен после того, как российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумел повторить его рекорд по голам в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом рассказал журналист портала For The Win Блейк Шустер.

Российскому хоккеисту удалось, как и Гретцки, забить 894 шайбы. Сделать это он смог во время домашнего матча против "Чикаго Блэкхокс" 5 апреля. Однако Овечкин смог сделать это за 1 486 игр, в то время как Гретцки забросил 894 шайбы по итогам 1 487 матчей. Канадец присутствовал во время последней игры российского спортсмена.

Шустер обратил внимание, что несмотря на то, что Гретцки осознавал, что Овечкин сможет повторить его рекорд в течение нескольких недель, он вовсе должен был радоваться этому. По данным журналиста, канадского спортсмена попросили рассказать о том, как именно нападающий "Вашингтона" смог забить решающую шайбу.

"Несмотря на то, что он, несомненно, сказал все правильные вещи о передачи эстафеты, его голос все еще звучал немного подавленно. Это не удивительно. Наблюдать в первом ряду за тем, как от тебя уходит один из величайших спортивных рекордов, не говоря уже о том, чтобы смотреть на это вообще, не может быть весело", – подчеркнул журналист.

При этом после игры Гретцки лично поздравил хоккеиста. Сразу после матча "Вашингтон" – "Чикаго" он пришел в раздевалку столичной команды и там поздравил россиянина, после чего сделал памятную фотографию с Овечкиным и остальными игроками "Вашингтона".