Овечкин побил рекорд НХЛ по голам среди игроков старше 30 лет

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу заброшенных шайб за регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 30 лет и старше. Об этом сообщает News.ru.

В матче против "Бостона" россиянин забросил 416-ю шайбу с момента достижения им 30-летнего возраста. Благодаря этому 39-летний Овечкин смог побить рекорд, установленный ранее канадским хоккеистом Горди Хоу.

Кроме того, российский спортсмен повторил достижение канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в НХЛ, заброшенных в первых периодах. Рекорд составляет 241 гол.

По количеству игр в НХЛ Овечкин с 1 484 встречами в активе расположился на 27-й позиции в перечне лучших хоккеистов в истории, разделив место с канадцем Родом Бриндамором. Лидирует в списке канадец Патрик Марло с 1 779 матчами.

Ранее россиянин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до трех голов, забросив в матче против "Бостона" 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

НХЛ ожидает, что российский хоккеист сможет побить рекорд канадца в ночь на 16 апреля в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс". Такой вывод лига сделала, основываясь на том, что средний показатель заброшенных шайб у Овечкина в этом сезоне составил 0,66 за игру.

