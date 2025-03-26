НХЛ: Овечкин может побить рекорд Гретцки 16 апреля

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обновила вероятную дату, когда российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лиги.

В крайней своей игре с "Виннипег Джетс", которая прошла в ночь на 26 марта по московскому времени, Овечкин сократил отставание от канадца до пяти шайб. Таким образом, на его счету 889 голов в матчах НХЛ, в то время как Гретцки забросил за свою карьеру 894 шайбы.

После последней игры средний показатель голов россиянина в текущем сезоне составил 0,66. При этом его средний показатель – 0,60 шайбы за игру. В связи с этим НХЛ прогнозирует, что нападающий может побить рекорд Гретцки в ночь на 16 апреля в гостевой встрече с "Нью-Йорк Айлендерс".

Согласно предыдущему прогнозу, Овечкин должен был обновить рекорд 3 апреля в игре с "Калгари Флэймз". Тогда его средний показатель голов составлял 0,71.

Ранее Овечкин повторил рекорд канадца по голам за один месяц в истории лиги. В ночь на 10 марта "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Сиэтлом Кракеном" со счетом 4:2. Россиянин забросил последнюю шайбу в пользу своей команды, которая стала для него 157-й в марте. Гретцки забросил такое же количество шайб в декабре во время своей карьеры.