Овечкин заявил, что надеется завершить карьеру в московском "Динамо"

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Российский хоккеист и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал "Спорт-Экспрессу", что не планирует продлевать текущий контракт с клубом, который заканчивается в 2026 году.

По словам Овечкина, он надеется завершить свою хоккейную карьеру в московском клубе "Динамо".

"Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок", – добавил спортсмен.

Ранее Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам за один месяц в истории лиги. В ночь на 10 марта "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Сиэтлом Кракеном" со счетом 4:2. Россиянин забросил последнюю шайбу в пользу своей команды, которая стала для него 157-й в марте. При этом Гретцки забросил аналогичное количество шайб в декабре.

Помимо этого, Овечкин побил достижение Гретцки по заброшенным шайбам в победных играх. В матче "Вашингтона Кэпиталз" против "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин забил 636-ю шайбу.