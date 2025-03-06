Овечкин превзошел достижение Гретцки по заброшенным шайбам в победных играх

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Российский хоккеист Александр Овечкин побил достижение канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в победных играх. В матче "Вашингтона Кэпиталз" против "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин забил 636-ю шайбу, сообщает "Газета.ру".

Овечкин отличился на 51-й минуте, его клуб выиграл матч в овертайме со счетом 3:2. Для нападающего эта шайба стала 885-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить рекорд Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбам, россиянину осталось забить 10 голов.

В турнирной таблице Восточной конференции клуб Овечкина идет на первом месте, набрав 88 очков. Ближайший преследователь "Вашингтона" – "Торонто" – отстает на 9 очков.

Между тем НХЛ назвала дату, когда, вероятно, Овечкин побьет рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. В настоящее время средний показатель голов россиянина за игру составляет 0,71. Соответственно, уже 3 апреля в гостевом матче против "Каролины Харрикейнз" он может побить рекорд канадца.

В начале февраля Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу серий из четырех матчей подряд с голами. В матче с "Филадельфией" россиянин отметился 879-й заброшенной шайбой.