Хоккеист Овечкин повторил рекорд НХЛ

Фото: AP Photo/Nick Wass

Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу серий из четырех матчей подряд с голами, передает "Газета.ру".

В ночь на 7 февраля прошел матч между командой Овечкина и "Филадельфией", в которой россиянин отметился 879-й заброшенной шайбой. Таким образом, он отличился в последних четырех встречах. Данная серия для хоккеиста стала 34-й в карьере в NHL. По этому показателю он догнал бывшего нападающего "Питтсбург Пингвинз", а ныне владельца данного клуба Марио Лемье.

"Вашингтон" в результате выиграл со счетом 4:3. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на первой строчке с 79 очками, вторую позицию занимает "Флорида" с 69 очками, а замыкает тройку "Каролина", которая набрала 68 баллов.

Несколькими днями ранее Овечкин сократил отставание от рекорда НХЛ. В игре против "Флориды Пантерз" за 0,1 секунды до окончания встречи ему удалось забросить с середины площадки 878-ю шайбу в регулярных чемпионатах. В связи с этим его отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который отличился 894 шайбами за 1 487 матчей и установил тем самым рекорд, составляет уже 16 голов.

