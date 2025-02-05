Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 16 шайб

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский хоккеист Александр Овечкин, который является капитаном "Вашингтон Кэпиталз", сократил отставание от рекорда Национальной хоккейной лиги (NHL). Об этом сообщает Life.ru.

В игре против "Флориды Пантерз" за 0,1 секунды до окончания встречи ему удалось забросить с середины площадки 878-ю шайбу в регулярных чемпионатах. В связи с этим его отставание от завершившего карьеру канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, который отличился 894 шайбами за 1 487 матчей и установил тем самым рекорд, составляет уже 16 голов.

Матч завершился со счетом 6:3 в пользу команды Овечкина. Пока 39-летний россиянин находится на втором месте в списке лучших снайперов в истории NHL.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Он высказался об этом еще до своей инаугурации, выступая перед своими сторонниками на митинге в Вашингтоне. Республиканец упомянул хоккейный клуб, поблагодарив его за предоставление помещения для мероприятия.

После слов политика на спортивной арене раздались громкие аплодисменты и одобрительные крики. Позже Овечкин заявил, что ему приятны слова 47-го американского лидера. Спортсмен также отметил, что на прошедшую инаугурацию Трампа его не приглашали.

