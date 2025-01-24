Овечкин занял 29-е место по числу матчей в чемпионатах НХЛ

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Российский нападающий и капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумел занять 29-е место по количеству матчей, которые он сыграл в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Газета.ру".

В частности, матч регулярного чемпионата, в котором команда российского хоккеиста встретилась с "Сиэтл Кракен", стал для Овечкина 1 457-м в рамках лиги.

Это позволило спортсмену выйти на чистое 29-е место в истории НХЛ. Таким образом, российский нападающий обошел Глена Уэсли по числу матчей в чемпионатах лиги. При этом рекордсменом все еще остается Патрик Марло, который за свою карьеру успел принять участие в 1 779 матчах.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Овечкина великим игроком, выступая перед своими сторонниками в Вашингтоне. Республиканец упомянул команду, поблагодарив ее за предоставление помещения для митинга. После его слов на спортивной арене раздались громкие аплодисменты и одобрительные крики.

В свою очередь, спортсмен признался, что ему приятны эти слова, и обратил внимание, что не получал приглашения на инаугурацию политика.