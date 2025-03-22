Хоккеист Ливо побил рекорд по числу голов за регулярный чемпионат КХЛ

Фото: РИА Новости/Алексей Колчин

Хоккеист уфимской команды "Салават Юлаев" канадец Джош Ливо побил рекорд россиянина Сергея Мозякина по числу заброшенных шайб в течение одного регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Канадец забил свой 49-й гол в матче против "Барыса" из Астаны, который прошел 22 марта, в субботу. Мозякин известен 48-ю заброшенными шайбами. Он установил рекорд в сезоне 2016/17, находясь в расположении "Металлурга" (Магнитогорск).

Встреча "Салавата Юлаева" и "Барыса" завершилась со счетом 4:1 и победой в пользу команды Ливо. В составе команды из Уфы также отличились Александр Хмелевски, Шелдон Ремпал и Скотт Уилсон. Единственную шайбу за астанинскую команду забросил Аслан Жусупбеков.

Ранее ярославский "Локомотив" впервые в истории КХЛ стал лидером регулярного чемпионата и выиграл Кубок континента. 17 марта команда на домашней арене обыграла владивостокский "Адмирал" со счетом 4:1. В прошлом сезоне Кубок континента выиграл московский клуб "Динамо".

Между тем уже стали известны все участники плей-офф – "Кубка Гагарина". В Западной конференции в борьбу за кубок вышли "Локомотив", столичные "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, минское "Динамо", череповецкая "Северсталь", петербургское СКА и нижегородское "Торпедо".

Тем временем в Восточной конференции в плей-офф сразятся челябинский "Трактор", "Салават Юлаев", екатеринбургский "Автомобилист", "Металлург", казанский "Ак Барс", омский "Авангард", владивостокский "Адмирал" и новосибирская "Сибирь".