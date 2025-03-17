17 марта, 20:08Спорт
В КХЛ определились все участники плей-офф
Фото: 123RF/lsantilli
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились все участники плей-офф – "Кубка Гагарина". Это стало известно после победы "Сибири" над "Барысом" в ходе очередного матча чемпионата.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Таким образом, "Сибирь" стала последним участником раунда навылет.
Теперь список всех участников плей-офф в Западной конференции состоит из ярославского "Локомотива", московских "Динамо", "Спартака" и ЦСКА, минского "Динамо", череповецкой "Северстали", петербургской СКА и нижегородского "Торпедо".
В Восточную конференцию вошли челябинский "Трактор", уфимский "Салават Юлаев", екатеринбургский "Автомобилист", магнитогорский "Металлург", казанский "Ак Барс", омский "Авангард", владивостокский "Адмирал" и новосибирская "Сибирь".
Ранее на московский "Спартак" наложили денежный штраф по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА. Команда была оштрафована за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес соперника. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции.
"Спартак" вышел в плей-офф КХЛ после победы над СКА