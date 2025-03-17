В КХЛ определились все участники плей-офф

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) определились все участники плей-офф – "Кубка Гагарина". Это стало известно после победы "Сибири" над "Барысом" в ходе очередного матча чемпионата.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Таким образом, "Сибирь" стала последним участником раунда навылет.

Теперь список всех участников плей-офф в Западной конференции состоит из ярославского "Локомотива", московских "Динамо", "Спартака" и ЦСКА, минского "Динамо", череповецкой "Северстали", петербургской СКА и нижегородского "Торпедо".

В Восточную конференцию вошли челябинский "Трактор", уфимский "Салават Юлаев", екатеринбургский "Автомобилист", магнитогорский "Металлург", казанский "Ак Барс", омский "Авангард", владивостокский "Адмирал" и новосибирская "Сибирь".

Ранее на московский "Спартак" наложили денежный штраф по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА. Команда была оштрафована за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес соперника. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции.

