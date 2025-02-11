Хоккейный клуб "Спартак" оштрафован по итогам матча против СКА

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

На московский "Спартак" наложен денежный штраф по итогам матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом сообщает сайт лиги.

Отмечается, что команда была оштрафована за оскорбительные скандирования в адрес соперника.

"По факту демонстрирования оскорбительной атрибутики/символики болельщиками хоккейному клубу "Спартак" вынесено предупреждение. В случае повторения подобного нарушения к клубу будут применены штрафные санкции", – добавили в КХЛ.

Матч прошел на стадионе "Мегаспорт" в столице 30 января. "Спартак" за третий период сумел отыграться со счета 0:3, но в серии буллитов победу все же заработали представители СКА.