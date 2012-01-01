СКА по буллитам переиграл "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ

30 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся очередной топ-матч: в столичном дворце "Мегаспорт" встретились московский "Спартак" и СКА из Санкт-Петербурга. Красно-белые за третий период сумели отыграться со счета 0:3, но в серии буллитов победу все же заработали представители Северной столицы. О безумном матче расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

"Спартак" и СКА – две самые результативные команды Западной конференции: петербуржцы забили 181 шайбу (лучший результат во всей лиге), москвичи – 156. При этом красно-белые были выше в таблице – 64 очка после 48 игр и третья строчка, и седьмое место у красно-синих с 61 баллом по итогам 49 матчей.

Это уже третья встреча команд: в октябре 2024-го армейцы Северной столицы были сильнее на выезде 5:2, а вот в начале января 2025-го спартаковцы взяли реванш на берегах Невы 5:0. Ту встречу наставник СКА Роман Ротенберг назвал "худшей" в наступившем году.

До нового очного противостояния соперники шли на серии из двух побед: "Спартак" под руководством Алексея Жамнова забрал две домашних топ-игры против лидера Запада ярославского "Локомотива" (4:2) и вечных оппонентов – ЦСКА (4:1). СКА же взял верх на родном льду над уфимским "Салаватом Юлаевым" (3:2) и подмосковным "Витязем" (4:1).

Обе команды уже с первого периода показали, что намерены свои серии продлить. "Спартак" мощно начал в атаке, СКА же отвечал агрессивным прессингом в чужой зоне. Бросков и красивых комбинаций была уйма, но голов – всего один. На 8-й минуте Григорий Кузьмин получил шайбу близко к синей линии, ворвался в чужую зону по центру и не раздумывая отправил посылку из-под защитника аккурат в левую девятку – 1:0 в пользу гостей. Голкипер красно-белых Артем Загидулин среагировать на бросок не сумел.

Его визави Артемий Плешков не пропустил как в первом периоде, так и во втором. В игре вратарь СКА был частенько, но когда нужно было действовать надежно, за ним не заржавело. Плюс один раз его спасла лучшая подруга – штанга.



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

А вот Загидулин второй период не доиграл. На 24-й минуте защитник СКА Илья Карпухин в финальной фазе атаки встретился с шайбой перед воротами и сходу вложился в точный мощный бросок – 0:2. А на 26-й "Спартак" не сумел остановить накат гостей, снаряд оказался на клюшке у Владимира Алистрова, тот нашел пасом на дальней штанге Михаила Григоренко, и форвард расстрелял пустой угол, – 0:3. После этого Алексей Жамнов взял тайм-аут и заменил вратаря на Дмитрия Николаева. Вряд ли этот жест – претензия к игре Загидулина: все же Артем не раз тащил в острых ситуациях. Просто "Спартаку" явно нужна была встряска.

Она произошла, но только в третьем периоде. Далее – история одного сумасшествия.

На 44-й минуте "Спартак" превратил обрез СКА в чужой зоне в быструю атаку с точным броском Николая Голдобина в дальний угол из района правого круга вбрасывания – 1:3. После у красно-белых было сразу две возможности 5 на 4, и со второй попытки все получилось как надо: классная комбинация с коротким пасом из-за ворот и броском Павла Порядина в касание над плечом Плешкова – 2:3 на 52-й минуте. А на 56-й "Спартак" забил в меньшинстве! Александр Пашин улетел на полной скорости по правому флангу и отдал в центр на защитника Вениамина Королева. Тот ткнул шайбу сквозь вратаря, и та нехотя заползла за линию, – безумные 3:3!

Дело докатилось до овертайма, и если частенько команды КХЛ при игре 3 на 3 осторожничают, то здесь "Спартак" и СКА нарисовали моментов на 10 игр вперед. Причем за пятиминутку была только одна пауза – в самом конце. Николаев и Плешков перевели встречу в серию буллитов, во время которой зрители увидели аж 20 бросков! Решающую дуэль выиграл вундеркинд СКА Иван Демидов, для которого эта попытка к тому моменту стала третьей. Редко увидишь зрелище настолько феноменального уровня.

Не менее жарко было и на пресс-конференции. Главный тренер СКА Роман Ротенберг вновь пришел с будильником, которые дарит журналистам после скандала вокруг "ночного выпуска" статей с критикой армейцев. При этом на некоторые вопросы специалист отвечал, мягко говоря, не слишком дружелюбно. Возможно, это реакция на атаку Демидова со стороны хоккеистов "Спартака", после чего нападающий получил удар в голову. Ротенберг даже допустил, что Иван после этого сорвется в НХЛ, где за подобные нарушения введены крупные штрафы и длительные дисквалификации.





Роман Ротенберг главный тренер СКА Его бьют в голову, и никто это вообще не замечает! А что я в этой ситуации должен делать?! Демидов возьмет сейчас, соберет вещи и уедет в НХЛ. У нас же нет сейчас никаких договоренностей с Америкой. Возьмет и уедет, и все. Я не хочу, чтобы его били в голову. А вы этого хотите?

"Когда ты получаешь удар в голову, это как в боксе... Вы боксируете? (вопрос журналистам. – Прим. ред.) Если ты пропускаешь удар в голову, плывешь. А когда плывешь, можешь получить еще один удар", – негодовал Ротенберг.



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Наставник "Спартака" Алексей Жамнов после поражения наоборот вел себя спокойно и дружелюбно, и в шутку уточнил, не попали ли его слова во время тайм-аута в эфир. По его мнению, этот перерыв, а также разговор в раздевалке перед третьим периодом стали ключевыми элементами камбэка.





Алексей Жамнов главный тренер "Спартака" Я видел, что игра не получается, ребята без эмоций, "выжатые лимоны". Тайм-аут был необходим. Любые матчи можно вернуть, и даже счет 0:3 ни о чем не говорит. Верили, что ребята проснутся. Поставили цель выиграть третий период, и мы это сделали.

"Спартак" хоть и набрал одно очко, но все же откатился на четвертую строчку в таблице Западной конференции. Теперь в тройке столичное "Динамо", которое в параллельной встрече дома пригвоздило нижегородское "Торпедо" 4:2. СКА же остался на шестом месте из-за того, что другой армейский клуб – ЦСКА – в то же время прибивал в родных стенах череповецкую "Северсталь" 6:1.

Впереди у красно-синих из Северной столицы еще один представитель Златоглавой – "Динамо". Супербитва в Петровском парке состоится 1 февраля. А "Спартак" 2 февраля попробует вернуться на победный путь в Череповце.

