"Спартак" победил ЦСКА со счетом 4:1 в регулярном чемпионате КХЛ

27 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось шестое столичное дерби "Спартака" и ЦСКА в нынешнем сезоне. Красно-белые на домашней арене "Мегаспорт" были сильнее красно-синих со счетом 4:1. При этом две последние шайбы хозяева забивали в пустые ворота. Об упорном противостоянии расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

В битве московских "Спартака" и ЦСКА в нынешней регулярке КХЛ перевес был на стороне первых: три матча осталось за командой Алексея Жамнова, два – за подопечными Ильи Воробьева. При этом оппоненты в 2025 году не особо балуют победами своих болельщиков: у "Спартака" до дерби всего три виктории в восьми играх, у столичных "армейцев" и того меньше, – только две.

Соперники перед очным противостоянием набрали по 62 очка в таблице Западной конференции, однако красно-белые за счет дополнительных показателей шли на четвертом месте, красно-синие – на пятом. При этом победа давала теоретический шанс запрыгнуть сразу на вторую строчку – настолько все плотно в табеле о рангах.

В первом периоде "Спартак" слегка перебил оппонента: 9 бросков в створ против 8 у ЦСКА. И с одним из выстрелов голкипер гостей Павел Хомченко не справился. На 11-й минуте нападающий Михаил Мальцев получил передачу на правом краю и прострелил на пятак, куда ворвался защитник Михал Чайковски и в касание послал шайбу в сетку – 1:0. "Армейцы" тоже создали парочку симпатичных моментов: особенно запомнился выпад форварда Владислава Каменева один на один с вратарем "Спартака" Артемом Загидулиным, но тот сумел парировать коварный бросок.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во втором периоде зрители увидели сразу две шайбы по ходу 26-й минуты. Для начала отыгрался ЦСКА: после вбрасывания в чужой зоне Егор Афанасьев подобрал шайбу, подработал ее и запульнул от души в дальний угол – 1:1. Однако через 36 секунд армеец Максим Соркин неудачно вынес снаряд от своих ворот прямо на спартаковца Александра Пашина, тот отдал передачу Анселю Галимову, и нападающий прошил Хомченко – 2:1 в пользу красно-белых. К слову, форвард забил в ворота ЦСКА в четвертом дерби подряд. Больше неразрешимых задач вратарям до перерыва никто не поставил.

Заключительная 20-минутка долго была сухой, при этом "армейцы" задвигались чуть быстрее и начали разрезать оборону "Спартака". Пожалуй, самый реальный шанс сравнять счет упустил форвард Иван Дроздов, который выиграл забег у защитника оппонента и улетел на рандеву с Загидулиным, но голкипера переиграть не сумел. Красно-белые тоже отвечали опасно, но поразить цель сумели лишь тогда, когда в створе ворот у "армейцев" никого не было.

За две минуты до конца периода тренерский штаб гостей попытался спасти игру, сменив голкипера на шестого полевого, но ЦСКА распорядился лишним крайне неудачно. Для начала Денис Гурьянов отдал пас чужому в средней зоне, Михаил Мальцев слева отдал в центр на Адама Ружичку, и нападающий расстрелял опустевшую сетку – 3:1. Даже при таком счете красно-синие пытались найти свой шанс 6 на 5, однако теперь роковой стала потеря в чужой зоне. Александр Пашин слева в створ не попал, но отскок от борта в гол превратил Ансель Галимов, добив шайбу в цель, – 4:1 и дубль спартаковского нападающего. Четвертая победа красно-белых над красно-синими в нынешней регулярке.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

После игры наставник ЦСКА Илья Воробьев на пресс-конференции был предельно краток. При этом специалист ответил на вопросы не только об этом матче, но и в целом порассуждал, что случилось с командой после 11-матчевой победной серии, которая прервалась в начале 2025 года.

"Мы были тяжелее соперника, много нейтральных шайб проиграли в первых двух периодах. Были моменты и 2 в 1, и 1 в 0, но не забили", – лаконично описал игру со "Спартаком" главный тренер красно-синих.



Иван Просветов, – Прим. ред. ) и лучший бомбардир ( Виталий Абрамов, – Прим. ред. ), Никита Нестеров ( защитник и капитан команды. – Прим. ред. ) только вернулся после травмы. Сейчас очень сложная фаза. Причины? Всего по чуть-чуть.

Илья Воробьев главный тренер ЦСКА Что случилось с командой? Мы проходим трудные времена, сломались вратарь () и лучший бомбардир (), Никита Нестеров () только вернулся после травмы. Сейчас очень сложная фаза. Причины? Всего по чуть-чуть.

Наставник "Спартака" Алексей Жамнов во время общения с журналистами заявил, что его подопечные начали прислушиваться к указаниям тренерского штаба. Возможно, это отсылка к пресс-конференции после прошлого дерби с ЦСКА 13 января: тогда команда проиграла 2:4 и специалист заявил, что некоторые лидеры после победы над СКА несколькими днями ранее взяли "творческий отпуск".





Алексей Жамнов главный тренер "Спартака" Доволен, что ребята бились. Предупреждали, игра будет тяжелой, рад, что игроки стали прислушиваться к требованиям тренеров. Это уже плюс, сдвиг. В целом игра равная, соперник серьезный. Молодцы, что держали темп все 60 минут.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Эта победа стала для красно-белых второй подряд – парой дней ранее подопечные Жамнова в тяжелейшем поединке одолели лидера "Запада" ярославский "Локомотив" 4:2. Как итог – взлет на второе место. На этой позиции могло оказаться и столичное "Динамо", которое параллельно дерби билось все с тем же "Локомотивом", но "железнодорожники" забрали свое 2:1. При этом уже 28 января на вторую строчку попробует взлететь череповецкая "Северсталь", если в гостях победит нижнекамский "Нефтехимик".

ЦСКА же проиграл второй матч подряд, но остался на пятом месте. Удерживать позиции пока позволяет трехочковый отрыв от СКА, так как "армейцы" Санкт-Петербурга и сами выдают максимум далеко не во всех матчах.

Впереди у столичных красно-синих пятиматчевая домашняя серия игр, первой из которых будет битва с "Северсталью" 30 января. В тот же день "Спартак" снова попытается обыграть СКА.

