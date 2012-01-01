СКА победил ЦСКА и прервал 11-матчевую победную серию москвичей в КХЛ

3 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось очередное армейское дерби: СКА в Санкт-Петербурге принимал ЦСКА. В битве двух столиц победу одержала северная со счетом 6:3. О главных событиях поединка – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.
Битвы СКА и ЦСКА – украшение КХЛ. В нынешней регулярке армейцы Санкт-Петербурга и Москвы встретились дважды: в северной столице в середине октября 2024-го сильнее были хозяева (5:4 в овертайме), в главном городе страны в конце декабря царствовали уже подопечные Ильи Воробьева (6:5 в основное время).
Причем последний поединок на "ЦСКА Арене" запомнился убийственно крутым сюжетом. Две шайбы столичных армейцев за первую минуту матча (второй подобный случай в истории лиги) и пять безответных голов за весь первый период заставили главного тренера СКА Романа Ротенберга аж дважды менять вратарей – абсолютная редкость для хоккея в принципе. Но когда к третьей 20-минутке счет был 6:1 в пользу москвичей, петербуржцы почти спаслись, воткнув четыре шайбы и едва не переведя разборки в овертайм. Настоящие американские горки.
Правда, был и неприятный эпизод – потеря суперзвездного форварда СКА Евгения Кузнецова из-за травмы. Предварительно, его мы не увидим на площадке еще как минимум месяц.
К третьей очной встрече в сезоне ЦСКА подошел на втором месте в Западной конференции (57 очков после 39 игр) и с 11-матчевой победной серией в активе. СКА же делил 4–5 строчку с череповецкой "Северсталью" (50 баллов по итогам 39 матчей) и в последних пяти играх проиграл дважды – все тем же армейцам и ярославскому "Локомотиву", которые идут во главе таблицы на Западе.
Но уже в первом периоде петербуржцы на родной огромной "СКА Арене" показали, что на потерю очков и уйму пропущенных шайб не настроены. Армейцы вдавили московских коллег в свою зону с первых минут, а на 4-й в первый раз пробили голкипера столичных красно-синих Ивана Просветова. Тезка вратаря, российский вундеркинд Иван Демидов пошел в сольный проход, обыграл двоих и вложил шайбу в сетку – 1:0. 19-летний форвард забивает в пятом матче подряд.
ЦСКА пытался отыграться, самый реальный момент был у нападающего Рурка Шартье, но желаемой цели он не достиг. Зато все тот же Демидов на 11-й минуте оформил дубль. Защитник СКА Александр Никишин пальнул от синей линии, Просветов шайбу отбил, а она отскочила к Ивану, который в полном одиночестве точно пробил влет – 2:0.
Второй период СКА тоже начал мощно, но сам дал возможность ЦСКА вернуться в игру, заработав два удаления подряд. Моментов москвичи создали прилично, однако реализация подвела настолько, что во время второго большинства Станислав Галиев не попал в пустые ворота броском из угла площадки. Армейцы Санкт-Петербурга вообще удалялись довольно часто, и в конце 20-минутки столичные красно-синие даже поиграли 5 на 3. Но воз и ныне там: голкипер хозяев Егор Заврагин так и ушел на перерыв сухим.
А вот Иван Просветов второй период даже не доиграл, пропустив еще дважды. СКА не раз выскакивал два в одного на ворота голкипера ЦСКА, в очередной попытке на 33-й минуте Марат Хайруллин отпасовал на подключившегося в атаку защитника Тони Де Анджело, и американец метко пробил под перекладину. А на 36-й Александр Никишин еще раз результативно зарядил шайбу от синей линии, а она по пути задела клюшку Павла Акользина и прошмыгнула в сетку – 4:0. После этого Просветов ушел отдыхать, а место в створе занял Павел Хомченко.
Третий период ЦСКА тоже начинал в большинстве, которое досталось ему по наследству с предыдущей 20-минутки, но и здесь подопечные Ильи Воробьева не сумели извлечь максимальную пользу. В таких обстоятельствах вернуться в игру при счете 0:4 – сродни подвигу, высеченному в граните. Но москвичам он едва не удался.
В дебюте периода форвард столичных армейцев Максим Мамин принял передачу Павла Карнаухова от борта и пробил под ловушкой Заврагина на неудобной для вратаря высоте – 4:1. В середине периода ЦСКА играл в меньшинстве, но Колби Уильямс подловил СКА на ошибке при начале атаки, влетел в зону на реактивных коньках и вмазал во всю мощь прям в девятку – 4:2. А на 56-й минуте Прохор Полтапов зарядил на удачу с отрицательного угла и не прогадал: шайба отлетела от Заврагина точнеханько в створ – 4:3.
Роман Ротенберг тут же взял тайм-аут и отчитал своих хоккеистов при помощи всей широкой палитры русского языка. Совпадение или нет, но СКА мобилизовался, а соперник вместо яркого камбэка получил еще две шайбы. Усилия ЦСКА смазало удаление Максима Соркина на 58-й минуте, которое реализовал экс-столичный армеец Сергей Плотников. А под конец случился и гол в пустые ворота. Москвичи поменяли голкипера на шестого полевого, но потеряли шайбу, все тот же Плотников отдал передачу почти на пятак Арсению Грицюку, а форвард с метра не промазал, – 6:3.
Армейцы Санкт-Петербурга на глазах у 23,5 тысячи болельщиков прервали 11-матчевую победную серию столичных коллег, а Роман Ротенберг одержал 150-ю победу в КХЛ. На свою пресс-конференцию тренер даже пришел в специальном свитере с этой цифрой на груди.
"Боевая игра, отличный соперник, понимали важность этого матча, серьезно готовились. Благодарен каждому игроку. <...> Нашей задачей сегодня было не дать сопернику ни миллиметра льда. Эту установку мы не выполнили на 100 процентов, не показали свою лучшую игру. Но мы еще можем прибавить", – подчеркнул Ротенберг.
Отдельно Ротенберг похвалил Ивана Демидова: главный тренер назвал его "очень трудолюбивым парнем", которого в своем рвении даже нужно немного ограничивать. Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после матча тоже отмечал 19-летнего форварда, но и о своей команде тоже не забыл поговорить.
"Давно забыли мы это чувство, как проигрывать. Не очень хорошее начало, молодой талант (речь про Демидова. – Прим. ред.) здорово разобрался два раза. Мы пытались вернуться, сражались, но не заслужили победу сегодня. Будем разбираться", – сказал Воробьев на пресс-конференции.
Петербуржцы набрали 52 очка и теперь единолично занимают четвертую строчку, а москвичи с 57-ю баллами остаются на втором месте таблицы "Запада". Следующий матч у столичных армейцев тоже с приставкой топ: ЦСКА на выезде сыграет против лидера "Запада" ярославского "Локомотива" 5 января. У СКА же следующий матч – домашний, тоже 5 января против подмосковного "Витязя".
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