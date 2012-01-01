СКА победил ЦСКА и прервал 11-матчевую победную серию москвичей в КХЛ

3 января в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялось очередное армейское дерби: СКА в Санкт-Петербурге принимал ЦСКА. В битве двух столиц победу одержала северная со счетом 6:3. О главных событиях поединка – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Битвы СКА и ЦСКА – украшение КХЛ. В нынешней регулярке армейцы Санкт-Петербурга и Москвы встретились дважды: в северной столице в середине октября 2024-го сильнее были хозяева (5:4 в овертайме), в главном городе страны в конце декабря царствовали уже подопечные Ильи Воробьева (6:5 в основное время).

Причем последний поединок на "ЦСКА Арене" запомнился убийственно крутым сюжетом. Две шайбы столичных армейцев за первую минуту матча (второй подобный случай в истории лиги) и пять безответных голов за весь первый период заставили главного тренера СКА Романа Ротенберга аж дважды менять вратарей – абсолютная редкость для хоккея в принципе. Но когда к третьей 20-минутке счет был 6:1 в пользу москвичей, петербуржцы почти спаслись, воткнув четыре шайбы и едва не переведя разборки в овертайм. Настоящие американские горки.

Правда, был и неприятный эпизод – потеря суперзвездного форварда СКА Евгения Кузнецова из-за травмы. Предварительно, его мы не увидим на площадке еще как минимум месяц.

К третьей очной встрече в сезоне ЦСКА подошел на втором месте в Западной конференции (57 очков после 39 игр) и с 11-матчевой победной серией в активе. СКА же делил 4–5 строчку с череповецкой "Северсталью" (50 баллов по итогам 39 матчей) и в последних пяти играх проиграл дважды – все тем же армейцам и ярославскому "Локомотиву", которые идут во главе таблицы на Западе.

Но уже в первом периоде петербуржцы на родной огромной "СКА Арене" показали, что на потерю очков и уйму пропущенных шайб не настроены. Армейцы вдавили московских коллег в свою зону с первых минут, а на 4-й в первый раз пробили голкипера столичных красно-синих Ивана Просветова. Тезка вратаря, российский вундеркинд Иван Демидов пошел в сольный проход, обыграл двоих и вложил шайбу в сетку – 1:0. 19-летний форвард забивает в пятом матче подряд.

ЦСКА пытался отыграться, самый реальный момент был у нападающего Рурка Шартье, но желаемой цели он не достиг. Зато все тот же Демидов на 11-й минуте оформил дубль. Защитник СКА Александр Никишин пальнул от синей линии, Просветов шайбу отбил, а она отскочила к Ивану, который в полном одиночестве точно пробил влет – 2:0.

Второй период СКА тоже начал мощно, но сам дал возможность ЦСКА вернуться в игру, заработав два удаления подряд. Моментов москвичи создали прилично, однако реализация подвела настолько, что во время второго большинства Станислав Галиев не попал в пустые ворота броском из угла площадки. Армейцы Санкт-Петербурга вообще удалялись довольно часто, и в конце 20-минутки столичные красно-синие даже поиграли 5 на 3. Но воз и ныне там: голкипер хозяев Егор Заврагин так и ушел на перерыв сухим.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

А вот Иван Просветов второй период даже не доиграл, пропустив еще дважды. СКА не раз выскакивал два в одного на ворота голкипера ЦСКА, в очередной попытке на 33-й минуте Марат Хайруллин отпасовал на подключившегося в атаку защитника Тони Де Анджело, и американец метко пробил под перекладину. А на 36-й Александр Никишин еще раз результативно зарядил шайбу от синей линии, а она по пути задела клюшку Павла Акользина и прошмыгнула в сетку – 4:0. После этого Просветов ушел отдыхать, а место в створе занял Павел Хомченко.

Третий период ЦСКА тоже начинал в большинстве, которое досталось ему по наследству с предыдущей 20-минутки, но и здесь подопечные Ильи Воробьева не сумели извлечь максимальную пользу. В таких обстоятельствах вернуться в игру при счете 0:4 – сродни подвигу, высеченному в граните. Но москвичам он едва не удался.

В дебюте периода форвард столичных армейцев Максим Мамин принял передачу Павла Карнаухова от борта и пробил под ловушкой Заврагина на неудобной для вратаря высоте – 4:1. В середине периода ЦСКА играл в меньшинстве, но Колби Уильямс подловил СКА на ошибке при начале атаки, влетел в зону на реактивных коньках и вмазал во всю мощь прям в девятку – 4:2. А на 56-й минуте Прохор Полтапов зарядил на удачу с отрицательного угла и не прогадал: шайба отлетела от Заврагина точнеханько в створ – 4:3.

Роман Ротенберг тут же взял тайм-аут и отчитал своих хоккеистов при помощи всей широкой палитры русского языка. Совпадение или нет, но СКА мобилизовался, а соперник вместо яркого камбэка получил еще две шайбы. Усилия ЦСКА смазало удаление Максима Соркина на 58-й минуте, которое реализовал экс-столичный армеец Сергей Плотников. А под конец случился и гол в пустые ворота. Москвичи поменяли голкипера на шестого полевого, но потеряли шайбу, все тот же Плотников отдал передачу почти на пятак Арсению Грицюку, а форвард с метра не промазал, – 6:3.

Армейцы Санкт-Петербурга на глазах у 23,5 тысячи болельщиков прервали 11-матчевую победную серию столичных коллег, а Роман Ротенберг одержал 150-ю победу в КХЛ. На свою пресс-конференцию тренер даже пришел в специальном свитере с этой цифрой на груди.

"Боевая игра, отличный соперник, понимали важность этого матча, серьезно готовились. Благодарен каждому игроку. <...> Нашей задачей сегодня было не дать сопернику ни миллиметра льда. Эту установку мы не выполнили на 100 процентов, не показали свою лучшую игру. Но мы еще можем прибавить", – подчеркнул Ротенберг.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев



Роман Ротенберг главный тренер СКА Инициатива – как девушка. Не надо было отдавать ее нам, мы просто забрали ее обратно. Взял тайм-аут, потому что нужен был холодный душ. Мы немного успокоились, продолжили играть в наш хоккей и девушку забрали обратно.

Отдельно Ротенберг похвалил Ивана Демидова: главный тренер назвал его "очень трудолюбивым парнем", которого в своем рвении даже нужно немного ограничивать. Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после матча тоже отмечал 19-летнего форварда, но и о своей команде тоже не забыл поговорить.

"Давно забыли мы это чувство, как проигрывать. Не очень хорошее начало, молодой талант (речь про Демидова. – Прим. ред.) здорово разобрался два раза. Мы пытались вернуться, сражались, но не заслужили победу сегодня. Будем разбираться", – сказал Воробьев на пресс-конференции.





Илья Воробьев главный тренер ЦСКА Установка на игру была правильная. Но когда 11 игр подряд выигрываешь… сегодня нас опустили на землю. Это нормально. После 11 побед чувство опасности притупилось.

Петербуржцы набрали 52 очка и теперь единолично занимают четвертую строчку, а москвичи с 57-ю баллами остаются на втором месте таблицы "Запада". Следующий матч у столичных армейцев тоже с приставкой топ: ЦСКА на выезде сыграет против лидера "Запада" ярославского "Локомотива" 5 января. У СКА же следующий матч – домашний, тоже 5 января против подмосковного "Витязя".

