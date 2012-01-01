Ротенберг после матча с "Динамо": не было дисциплины, нужно закрыть рот и играть!

5 декабря в Санкт-Петербурге состоялся топ-матч Континентальной хоккейной лиги: СКА дома принимал столичное "Динамо". Бело-голубые одержали тяжелую победу со счетом 4:2. О том, почему игра превратилась в шоу, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) длится уже несколько месяцев, а топ-клубы Запада – СКА и московское "Динамо" – умудрились еще ни разу не встретиться в регулярке. Красно-синие и бело-голубые – соседи по таблице: петербуржцы с 42-мя очками на четвертом месте в конференции, столичные гости с 43-мя – третьи. При этом последние провели на одну игру больше.
Победа в их очном поединке – шанс приблизиться к идущему вторым московскому "Спартаку", у которого пока 48 баллов. Лидера Запада – ярославский "Локомотив", с его 58-ю очками догнать соперникам будет архисложно.
Этот матч – еще и противостояние бомбардиров: форварда СКА Евгения Кузнецова (до игры 10 голов и 17 передач) и нападающего "Динамо" Никиты Гусева (14 голов и 18 передач). Оба заколотили по три шайбы в пяти последних встречах, однако суперзвездный игрок "армейцев" вдобавок записал на свой счет еще и шесть голевых пасов. Гусев же – только один. Однако ни тот, ни другой в пяти предыдущих встречах не сравнятся с неудержимым форвардом СКА Маратом Хайруллиным с его 6+5, так что и за ним нужен был глаз да глаз.
Но вот за ним, как и за Кузнецовым, на 7-й минуте игроки "Динамо" как раз и не уследили. Евгений отдал пас из-за ворот, Хайруллин в касание перевел на дальнюю штангу на Григория Кузьмина, и тот оформил приговор для голкипера бело-голубых Максима Моторыгина – 1:0 в пользу петербуржцев. После этого уже москвичи усилили давление на ворота Павла Мойсевича, но пробить белоруса не смогли. Ближе всех был Никита Гусев, однако его выстрел из угла угодил в своего же партнера.
Однако во втором периоде лидер атак "Динамо" взял свое слово. На 25-й минуте Джордан Уил в средней зоне обыгрался с Гусевым у борта, Никита прошел по правому краю и запустил передачу мимо защитника СКА Тони Де Анджело аккурат на клюшку Егору Римашевскому. Тот забивал уже в пустые ворота – 1:1.
Острота моментов у владений Мойсевича росла, "Динамо" ставило перед голкипером все более и более сложные задачи. И на 35-й минуте вратарь был не в силах решить хоккейное уравнение: капитан москвичей Игорь Ожиганов классно расчертил диагональ на дальнюю штангу, и Артем Михеев без помех завершил результативную атаку легким касанием клюшки – 2:1 уже в пользу гостей. Почему форварда бросили на пятаке, история умалчивает.
СКА же за вторую 20-минутку бросил по воротам Моторыгина всего девять раз, и не сказать чтобы на разрыв аорты. С началом третьего периода "армейцы" ретиво взялись исправлять эту ситуацию. В первые минуты шедевр едва не исполнил Кузнецов, пройдя троих и запустив шайбу мимо голкипера, но тот успел оставить щиток. Однако получив большинство, хозяева воспользовались шансом: Де Анджело исправился за ошибку при пропущенном голе, слева найдя коридор для диагональной передачи на Арсения Грицюка, а нападающий броском в касание прошил Моторыгина – 2:2 на 44-й минуте.
Но москвичи не отпустили вожжи. Выстояв в меньшинстве, на 52-й минуте Максим Джиошвили вывалился в прорыв, раскрутил оппонировавшего ему Евгения Кузнецова и закинул шайбу с неудобной руки в дальний угол – изумительное исполнение и 3:2 в пользу "Динамо". Тренерский штаб СКА пытался спасти положение, выпустив шестого полевого вместо голкипера, но за 45 секунд до конца Джордан Уил ушел от опеки и пальнул в пустой створ – 4:2.
А на закуску зрителям досталось ледовое побоище: Грицюк грубовато впечатал в борт Максима Комтуа, после чего случилась заруба. В ситуацию хотел вмешаться защитник СКА Александр Никишин, но в итоге получил кулаком в лицо от разгоряченного форварда москвичей.
После матча главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов на пресс-конференции охарактеризовал игру как качественную и отметил красоту голов – особенно в исполнении Джиошвили.
А вот наставник СКА Роман Ротенберг, который часто раздает резонансные комментарии, и в этот раз на пресс-конференции был предельно откровенен. По его словам, матч получился на уровне плей-офф, однако его команда допустила роковую ошибку при счете 2:2. Кроме того, главный тренер остался недоволен поведением своих хоккеистов.
После этой победы "Динамо" отделяет от "Спартака" всего три очка, однако удержать темп будет непросто – в следующей игре 7 декабря бело-голубые дома примут действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург". СКА же попытается исправить ошибки на родной площадке 8 декабря против астанинского "Барыса".
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