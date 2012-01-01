Ротенберг после матча с "Динамо": не было дисциплины, нужно закрыть рот и играть!

5 декабря в Санкт-Петербурге состоялся топ-матч Континентальной хоккейной лиги: СКА дома принимал столичное "Динамо". Бело-голубые одержали тяжелую победу со счетом 4:2. О том, почему игра превратилась в шоу, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) длится уже несколько месяцев, а топ-клубы Запада – СКА и московское "Динамо" – умудрились еще ни разу не встретиться в регулярке. Красно-синие и бело-голубые – соседи по таблице: петербуржцы с 42-мя очками на четвертом месте в конференции, столичные гости с 43-мя – третьи. При этом последние провели на одну игру больше.

Победа в их очном поединке – шанс приблизиться к идущему вторым московскому "Спартаку", у которого пока 48 баллов. Лидера Запада – ярославский "Локомотив", с его 58-ю очками догнать соперникам будет архисложно.

Этот матч – еще и противостояние бомбардиров: форварда СКА Евгения Кузнецова (до игры 10 голов и 17 передач) и нападающего "Динамо" Никиты Гусева (14 голов и 18 передач). Оба заколотили по три шайбы в пяти последних встречах, однако суперзвездный игрок "армейцев" вдобавок записал на свой счет еще и шесть голевых пасов. Гусев же – только один. Однако ни тот, ни другой в пяти предыдущих встречах не сравнятся с неудержимым форвардом СКА Маратом Хайруллиным с его 6+5, так что и за ним нужен был глаз да глаз.

Но вот за ним, как и за Кузнецовым, на 7-й минуте игроки "Динамо" как раз и не уследили. Евгений отдал пас из-за ворот, Хайруллин в касание перевел на дальнюю штангу на Григория Кузьмина, и тот оформил приговор для голкипера бело-голубых Максима Моторыгина – 1:0 в пользу петербуржцев. После этого уже москвичи усилили давление на ворота Павла Мойсевича, но пробить белоруса не смогли. Ближе всех был Никита Гусев, однако его выстрел из угла угодил в своего же партнера.

Однако во втором периоде лидер атак "Динамо" взял свое слово. На 25-й минуте Джордан Уил в средней зоне обыгрался с Гусевым у борта, Никита прошел по правому краю и запустил передачу мимо защитника СКА Тони Де Анджело аккурат на клюшку Егору Римашевскому. Тот забивал уже в пустые ворота – 1:1.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Острота моментов у владений Мойсевича росла, "Динамо" ставило перед голкипером все более и более сложные задачи. И на 35-й минуте вратарь был не в силах решить хоккейное уравнение: капитан москвичей Игорь Ожиганов классно расчертил диагональ на дальнюю штангу, и Артем Михеев без помех завершил результативную атаку легким касанием клюшки – 2:1 уже в пользу гостей. Почему форварда бросили на пятаке, история умалчивает.

СКА же за вторую 20-минутку бросил по воротам Моторыгина всего девять раз, и не сказать чтобы на разрыв аорты. С началом третьего периода "армейцы" ретиво взялись исправлять эту ситуацию. В первые минуты шедевр едва не исполнил Кузнецов, пройдя троих и запустив шайбу мимо голкипера, но тот успел оставить щиток. Однако получив большинство, хозяева воспользовались шансом: Де Анджело исправился за ошибку при пропущенном голе, слева найдя коридор для диагональной передачи на Арсения Грицюка, а нападающий броском в касание прошил Моторыгина – 2:2 на 44-й минуте.

Но москвичи не отпустили вожжи. Выстояв в меньшинстве, на 52-й минуте Максим Джиошвили вывалился в прорыв, раскрутил оппонировавшего ему Евгения Кузнецова и закинул шайбу с неудобной руки в дальний угол – изумительное исполнение и 3:2 в пользу "Динамо". Тренерский штаб СКА пытался спасти положение, выпустив шестого полевого вместо голкипера, но за 45 секунд до конца Джордан Уил ушел от опеки и пальнул в пустой створ – 4:2.

А на закуску зрителям досталось ледовое побоище: Грицюк грубовато впечатал в борт Максима Комтуа, после чего случилась заруба. В ситуацию хотел вмешаться защитник СКА Александр Никишин, но в итоге получил кулаком в лицо от разгоряченного форварда москвичей.

После матча главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов на пресс-конференции охарактеризовал игру как качественную и отметил красоту голов – особенно в исполнении Джиошвили.



Александр Мальцев – легенда "Динамо" и сборной СССР. – Прим. ред. ), поэтому Александр Николаевич наверняка будет очень рад.

Алексей Кудашов главный тренер московского "Динамо" Во втором периоде мы немного поменяли стратегию, небольшие тактические моменты. За счет этого, надеюсь, мы так и сыграли. <...> Мне подсказали, что Джиошвили исполнил "вертушку Мальцева" (), поэтому Александр Николаевич наверняка будет очень рад.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

А вот наставник СКА Роман Ротенберг, который часто раздает резонансные комментарии, и в этот раз на пресс-конференции был предельно откровенен. По его словам, матч получился на уровне плей-офф, однако его команда допустила роковую ошибку при счете 2:2. Кроме того, главный тренер остался недоволен поведением своих хоккеистов.





Роман Ротенберг главный тренер СКА Сегодня подвела дисциплина, нам должны были дать больше удалений, честно скажу. Не буду называть фамилии, но это не командная игра. Были моменты, когда наши игроки разговаривали с лавкой "Динамо". Даже во время матча во дворе нельзя терять концентрацию. Нужно закрыть рот и играть!

После этой победы "Динамо" отделяет от "Спартака" всего три очка, однако удержать темп будет непросто – в следующей игре 7 декабря бело-голубые дома примут действующего обладателя Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург". СКА же попытается исправить ошибки на родной площадке 8 декабря против астанинского "Барыса".

