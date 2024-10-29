Хоккеист Шипачев побил рекорд Мозякина, став лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев превзошел рекорд Сергея Мозякина и стал лучшим бомбардиром в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом пишет ТАСС.

Рекордной стала голевая передача Шипачева Вадиму Морозу, сделанная на 9-й минуте гостевого матча с череповецкой "Северсталью". Сейчас в активе хоккеиста 929 очков – 291 заброшенная шайба и 638 результативных передач, в то время как Мозякин набрал 928 очков – 419 шайб и 509 передач.

Ранее российский хоккеист Евгений Малкин назвал безумием свое достижение в 500 шайб за карьеру в НХЛ. Последнюю шайбу он забил в матче своего "Питтсбург Пингвинз" с "Баффало Сэйбр".

