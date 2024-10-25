Капитан "Зенита" бразилец Дуглас Сантос получил российский паспорт

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Бразильский футболист и капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос получил паспорт России. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

Паспорт лидеру футбольного клуба вручили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Поздравляю нового гражданина нашей страны со знаменательным событием!" – написала Волк.

Дуглас Сантос выступает за "Зенит" с 2019 года. За это время он пять раз стал чемпионом и обладателем Суперкубка России и дважды завоевал Кубок страны. Теперь, когда Сантос получил паспорт России, он не считается легионером в РПЛ.

Указ о приеме в гражданство Владимир Путин подписал 21 октября. Помимо Сантоса, паспорт России получили еще 14 человек, в том числе хоккеист московского клуба "Динамо" Седрик Пакетт, который родился в Канаде, и ливанский художник Дагер Низар.

На фоне этого события сноубордист сборной России Вик Уайлд заявил, что легионерам нельзя выдавать паспорт по упрощенному пути, так как это повышает риск их быстрого отъезда из страны с наградами и выигрышами. Также он добавил, что и ему самому неправильно было выдавать паспорт России в 2012 году, когда он начал выступать за российскую сборную.

