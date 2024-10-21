Путин дал гражданство первому политическому беженцу из США Джону Роблесу

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Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 15 лиц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди них – Джон Роблес, которого называют первым политическим беженцем в Россию из США. Американец, родившийся 10 апреля 1966 года, живет на российской территории с 1990-х. В разные годы он работал учителем и журналистом-международником.

Путин в том числе дал российское гражданство бразильскому футболисту "Зенита" Дугласу Сантосу, хоккеисту московского "Динамо" Седрику Пакетту, родившемуся в Канаде, ливанскому художнику Дагеру Низару и ливанскому журналисту Фади Будие, получившему ранение в прямом эфире при ударе израильской армии.

Ранее Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 22 лиц, включая сербского добровольца Александра Йокича, воевавшего за российскую армию в зоне СВО.

Йокич родился в Сербии 26 января 2003 года. В апреле он записал видеообращение к российскому лидеру, в котором жаловался, что его могут депортировать на родину, где ему грозит 25 лет тюрьмы за наемничество. Серб также подчеркнул, что ему не платили за службу и ранения.