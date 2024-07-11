Путин дал гражданство РФ сербскому добровольцу Йокичу

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Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 22 лица, включая сербского добровольца Александра Йокича, воевавшего за российскую армию в зоне СВО, сообщает "Газета.ру".

Йокич родился в Сербии 26 января 2003 года. В апреле он записал видеообращение к российскому лидеру, в котором жаловался, что его могут депортировать на родину, где ему грозит 25 лет тюрьмы за наемничество. Серб также подчеркнул, что ему отказывают в гражданстве РФ и не платят за службу и ранения.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн говорил, что Йокича, участвовавшего в спецоперации на Украине на российской стороне, могут депортировать на родину по статье "Наемничество".

Серб участвовал в освобождении Мариуполя, а также сражался на угледарском направлении, в результате чего получил ранение. По словам парламентария, он четыре раза получал отказ в российском гражданстве из-за подписанного контракта с ДНР, а не с Минобороны РФ.

Как рассказывал Йокич, он уехал из родной страны в 2021 году, после чего направился в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" в ДНР.