Депутат Хинштейн: добровольца из Сербии могут депортировать за участие в СВО

Фото: телеграм-канал Mash

Добровольца из Сербии Александра Йокича, участвовавшего в спецоперации на Украине на российской стороне, могут депортировать на родину по статье "Наемничество", за которую грозит 25 лет лишения свободы. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя, а также сражался на угледарском направлении, в результате чего получил ранение", – рассказал он.

По словам парламентария, гражданин Сербии четыре раза получал отказ в российском гражданстве из-за подписанного контракта с ДНР, а не с Минобороны РФ.

Как рассказывал Йокич, он уехал из родной страны в 2021 году, после чего направился в оперативно-боевое тактическое формирование "Каскад" в ДНР. Он опасается, что в связи с расформированием группы его могут депортировать в Сербию, где добровольцу грозит осуждение по статье о наемничестве. По мнению Йокича, ему поможет гражданство РФ.

"В связи с тем, что Донецкая Народная Республика входит в состав России, я оснований в отказе не вижу", – добавил Хинштейн.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на сегодняшний день нельзя исключать отправку западных войск в зону конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что когда-нибудь иностранные войска действительно появятся в зоне СВО. По словам Вучича, ситуация будет ухудшаться повсюду и властям Сербии необходимо найти наилучшее возможное решение для страны.

