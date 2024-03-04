Президент Сербии не исключил отправку западных войск на Украину

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на сегодняшний день нельзя исключать отправку западных войск в зону конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время выступления на заседании Сербской прогрессивной партии.

"Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло", – приводит ТАСС слова Вучича.

Сейчас же идут разговоры о войсках Запада на Украине, добавил сербский президент. Он выразил уверенность в том, что когда-нибудь иностранные войска действительно появятся в зоне СВО.

По словам Вучича, ситуация будет ухудшаться повсюду, и властям Сербии необходимо найти наилучшее возможное решение для страны.

В конце февраля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что участникам парижской конференции по Украине не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада в зону конфликта. Вместе с тем Макрон не стал исключать подобной возможности в дальнейшем.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на это сообщил, что, если западные страны направят на Украину свои войска, тогда неизбежно прямое столкновение России и Североатлантического альянса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал слова Макрона с отсутствием результатов по наращиванию помощи Киеву. Он также порекомендовал францускому президенту "употребить голову" на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что возможная отправка войск на Украину является суверенным решением третьих стран. Вместе с тем в Вашингтоне подчеркнули, что подобных планов у США нет.

В начале марте министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заверил, что Париж не планирует направлять своих военных на Украину. Он подчеркнул, что француские бойцы не будут умирать за Украину.

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